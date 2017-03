De Nijmeegse Kunstnacht – de foto’s

Dansen in het museum, de bibliotheek als bioscoop en voordrachten tussen de sieraden. Het kon allemaal tijdens de Nijmeegse Kunstnacht op 24 september. Op Ruwe Planken was er ook bij. En wel in een zeecontainer. De leukste zeecontainer van Nijmegen, durven we zelfs wel te zeggen. We vulden de avond met voordrachten van Jante Wortel, Fenna van der Groot en Werner de Valk en zetten het publiek ook zelf aan het werk: er werden haiku’s en espressofictie gemaakt. Onze fotograaf Emma Kustermans legde de avond voor je vast.