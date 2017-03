ORP 16.1 – ORP verbouwt

Na een lustrumjaar vol feestjes

en nummerpresentaties met vodka-smoothies is Op Ruwe Planken toe aan een flinke detox. De sapkuur staat al klaar in de koelkast, de zakken chips liggen in de prullenbak. Vijftien jaar lang tijdschriften maken, dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Dus zijn we druk in gesprek met de plastisch chirurg. Zo’n facelift zien we wel zitten, over de lipfillers twijfelen we nog.



Kortom: het is tijd om de bezem er flink door te halen. ORP verbouwt. We gaan eindelijk die grasmat in de achtertuin aanleggen. En het muurtje tussen de keuken en de boekenkast moe

t eruit, fishticks bakken nu eenmaal een stuk beter met uitzicht op Melville.

Verhalen over ooms die aan een aanbouw begonnen en eindigden met een scheiding, liposuctie-poëzie en liefdesbrieven van eerste vriendjes die de zoveelste grote schoonmaak hebben overleefd: we lezen alles. De prozadeadline is op 13 oktober, de poëziedeadline is op 20 oktober.

Het verschil tussen beide deadlines heeft er mee te maken dat we verhalen soms van feedback voorzien, waarvoor we een auteur vervolgens tijd willen geven om hiermee aan de slag te gaan. De verdere instructies voor het inzenden van kopij zijn hier te lezen.

ORP 16.1



Thema: ORP verbouwt

Deadline proza: 13 oktober

Deadline poëzie: 20 oktober