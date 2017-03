Schrijfwedstrijd: Verboden vruchten

2016 zit er op en wij beginnen het nieuwe jaar goed. Geen schone lei, maar een schrijfwedstrijd! Op Ruwe Planken doet niet aan goede voornemens, maar aan guilty pleasures en alles wat god verboden heeft. We zondigen zo vaak als we kunnen, vandaar dat onze nieuwste schrijfwedstrijd in het thema van de Boekenweek 2017 staat: verboden vruchten. Wij gaan graag een stapje verder, daarom verbieden wij nu alle vruchten. Mail ons een vrucht en je krijgt daar een niet-vrucht op terug. Schrijf een verhaal met die niet-vrucht erin verwerkt. Een voorbeeld: vraag je ons om een appel, dan krijg je mogelijk Karel Appel terug gemaild. Bij een kiwi, vragen we je een Nieuw-Zeelandse loopvogel te gebruiken. Alles mag, als je de niet-vrucht maar gebruikt.

Oké, toch wat geboden. Reageren kan vanaf 9 januari en wees op tijd, want het kan anders zijn dat jouw beoogde fruitstuk al is uitverkocht. De deadline ligt op 20 februari, 23.59 uur. Je verhaal mag maximaal 600 woorden zijn, op te sturen naar: wedstrijd@opruweplanken.nl.

De drie genomineerden dragen hun teksten voor tijdens het Nijmeegs Boekenfeest 2017, op 25 maart in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Die avond wordt ook de winnaar bekend gemaakt. Op Ruwe Planken organiseert het boekenfeest samen met andere Nijmeegse literaire organisaties.

Wat? Verbodenvruchtenwedstrijd

Duur? 9 januari tot en met 20 februari 2017

Hoe lang? 600 woorden

Winnen? Literair vruchtenpakket en €100

Bekendmaking nominaties? Begin maart

Bekendmaking winnaar? Tijdens het Nijmeegs Boekenfeest, 25 maart 2017

Waarheen? Wedstrijd@opruweplanken.nl

Het wedstrijdreglement vind je hier.