Gedichtennacht – de foto’s

Ook dit jaar luidden Onbederf’lijk Vers, Wintertuin en Op Ruwe Planken feestelijk de Poëzieweek in met de Nijmeegse Gedichtennacht. Er waren dichters, bekend en onbekend talent, cabaret en muziek. En natuurlijk heel veel humor. Voor wie er helaas niet bij kon zijn of nog steeds een beetje treurig is dat er pas volgend jaar weer een nieuwe gedichtennacht is: de foto’s!