Fotoverslag: Verboden vruchten op het Boekenfeest 2017

Op 25 maart vond het jaarlijkse boekenfeest plaats in de Vereeniging in Nijmegen. Natuurlijk waren wij van Op Ruwe Planken ook weer van de partij, met twee programmaonderdelen en een supertoffe kraam.

Voor en tussen ons programma stonden twee van de redactieleden met hun haviksogen op de uitkijk voor eventuele kopers.

Het programma van Op Ruwe Planken vond plaats in het café van de Vereeniging, waar we een podium hadden midden onder de spotlights. Onze enige echte Eline trapte de avond af door de presentatie te verzorgen van ons eerste onderdeel: Verboden Vruchten.

Verboden Vruchten is een wedstrijd waar geïnteresseerden een vrucht konden insturen, waarop wij een onderwerp teruggaven die in de tekst verwerkt moest worden. Werd er bijvoorbeeld een appel gestuurd, dan kregen ze ‘Karel Appel’ terug. De top drie mocht presenteren, dus zo ook Anne van der Heijden, die een verhaal schreef over een door walvissen gekolonialiseerd land.

Helaas kon onze tweede winnaar, Tim Crutzen, niet komen, dus maakte ons redactielid Maaike Pleging haar podiumdebuut door zijn verhaal ‘Retentiebeugel’ voor te dragen.

Bert Reigor was de laatste winnaar. Ook hij had een verhaal geschreven over een walvis (wist je dat het voorhoofd van een walvis een meloen heet? Nee? Nou, bij dezen).

Door middel van het publieksapplaus bepaalden we de winnaar. Bert werd derde, Maaike/Tom tweede en Anne eerste. Ze kregen allemaal een tof prijzenpakket mee naar huis met bier, boeken en ballen (een meloen dus).

En toen stond het tweede programma voor de deur! Voor dit onderdeel hadden we drie schrijvers gevraagd, die al eerder in de ORP stonden, om een vunzig verhaal te schrijven (niet verrassend dat het programmaonderdeel ‘Vunzige Verhaaltjes’ heette). Sebastiaan Andeweg, de langste schrijver van Nijmegen, begon met een verhaal over de #gayboi tag, GRINDR en bijbehorende emoji’s en gesprekken.

Merit Vessies was onze tweede voordraagster. Zij had een vies verhaal over ingewanden, knuffels en schaduwen. Het publiek walgde ervan, haar missie was geslaagd.

Jordi Lammers waarschuwde het publiek van tevoren dat zijn verhaal niet zoveel vunzige elementen zou bevatten. Het publiek moest zich de personages dan maar naakt voorstellen, ondergesmeerd met poep. Het publiek gleed weg in een visioen terwijl Jordi praatte over droombeelden en luiaards.

Jordi was ons laatste programmaonderdeel van de avond. We bedankten het publiek, we ruimden de kraam op, we vierden feest.