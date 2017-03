Programma na programma, kopij na kopij, vergadering na vergadering; we blijven maar doorgaan. En alsof alleen ORP nog niet druk genoeg is, moet de redactie zich ook nog bezighouden met alle rampen in de wereld. Normaal zouden we zeggen: wow, wat gebeurt hier allemaal?! Maar we zijn er een beetje klaar mee. We hebben even geen zin meer in de ellenlange discussies, willen niet meer huilen om wereldleiders, vermoeid raken door machteloosheid. 15 maart nog wel een tripje naar de stembus, maar daarna stoppen we ermee. We nemen vakantie, of althans: vakantie van het zorgen maken. Het kan ons even niet meer schelen. Dus wordt ORP 16.2 ‘Het onverschillige nummer’.

Dit zijn tijden die erom schreeuwen beschreven te worden, maar wij hebben er lak aan. Wij zetten de tv niet aan om een harige sinaasappel met woorden te zien jongleren, nee, wij halen onze schouders op, nemen een lange douche en maken een wandeling. En we vragen jou hetzelfde te doen: ga naar buiten, schrijf een verhaal dat nog niet is verteld maar dat wel verteld moet worden, til niet te zwaar aan headlines en duik die obscuriteit in. Of je schrijft lekker toch iets geëngageerds. Prima joh, wat maakt ons het uit.

O ja, data. Nou, komt-ie dan: de prozadeadline is op vrijdag 21 april 2017, de poëziedeadline op vrijdag 28 april 2017. Het verschil tussen beide deadlines heeft er mee te maken dat we verhalen soms van feedback voorzien, waarvoor we een auteur vervolgens tijd willen geven om hiermee aan de slag te gaan. De verdere instructies voor het inzenden van kopij zijn hier te lezen. Kijk maar wat je ermee doet. En stuur maar iets op, of zo.

ORP 16.2

Thema: het onverschillige nummer

Deadline proza: 21 april 2016

Deadline poëzie: 28 april 2016