Terug van weggeweest

De site lag even stil, maar we zijn er weer! Voor nu een kort bericht over dit najaar. Pak je agenda erbij, want we hebben weer veel evenementen in het vooruitzicht én je kan weer insturen voor het nieuwe nummer: 17.1 – ORPaganda. Deadlines hiervoor zijn:

Proza: 13 oktober 2017

Poëzie: 20 oktober 2017

En voor in je agenda:

9 september: Letterbrouwerij, de opening van het literaire seizoen in Nijmegen. Hoofdredacteur Laurens van de Linde interviewt Thomas Olde Heuvelt, die met zijn verhaal ‘de man en het jongetje’ in ORP 2.3 stond. Laurens vraagt hem over de afgelopen vijftien jaar, hoe hij is uitgegroeid tot zo’n groot succes in Amerika.

23 september: jeej, we staan weer op de Kunstnacht! Samen met poëziefestival Onbederf’lijk Vers zijn we te vinden in en op de Zeester. We houden het nog even spannend, meer info volgt snel! Arrr!

21 oktober: Literair festival Buiten zinnen, een nieuw festival in Nijmegen! En wij gaan iets doen wat we nog nooit eerder voor publiek hebben gedaan, namelijk LIVE een tijdschrift maken: een festivalzine!

25 november: save the date voor de nummerpresentatie van ORP 17.1 tijdens het Wintertuinfestival!