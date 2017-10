Kunstnacht RECAP

Op 23 september kon de vlag weer uit, want het was tijd voor de Nijmeegse Kunstnacht! Op Ruwe Planken en Onbederf’lijk Vers bevoeren hetzelfde schip om de nacht onze literaire buit te tonen. In een échte boot welteverstaan.

De Zeester was voor deze nacht de magische thuisbasis van Op Ruwe Planken. Op verschillende locaties in en op de schuit waren dingen te doen, te bekijken en te luisteren voor de bezoekers. Binnen maakten we Piratenpoëzie (waar van plagiaat poëzie werd gemaakt) en vingen we Flessenpost (flessen werden opgevist en teruggegooid, en het verhaal van verschillende handschriften werd almaar langer).

De hele boot was fantastisch in (schat)kaart gebracht door Emma Ringelberg.

Natuurlijk kwam het publiek niet alleen voor onze knutselpraktijk, maar ook voor de voordrachten van Jordi Lammers, Linda van de Pol en Maarten Buser! Het was vier keer volle bak (volle kuip?)!

Verhalen en gedichten over zeehonden, kappers, vogelaars maar vanavond vissers, is het al donker buiten? en de perfecte foto.

We sloten de avond dansend en tosti-etend af op het eindfeest van de Kunstnacht in Doornroosje.

Team Kunstnacht, bedankt!