Hét literaire tijdschrift voor beginnend schrijftalent is ditmaal op zoek naar redactietalent: we hebben weer plek voor nieuwe enthousiastelingen om de redactie te versterken, om frisse input te leveren en om mee te discussiëren over de ingezonden verhalen, columns, toneelscripts, essays en gedichten. Twee keer per jaar verschijnt het resultaat van die discussies in een tijdschrift dat de redactie zelf in Nijmegen drukt. Daarnaast werkt Op Ruwe Planken veel samen met culturele partners (o.a. Onbederf’lijk Vers, De Nieuwe Oost, Cultuur op de Campus), geven redacteurs schrijfworkshops en organiseren ze literaire programma’s en festivals (de Gedichtennacht, de Kunstnacht, het Boekenfeest en het Wintertuinfestival).

Een redacteur:

Leest graag twee keer per jaar alle ingezonden kopij en kan overbrengen waarom hij/zij wild wordt van sommige teksten – of juist niet.

Drukt het nummer.

Vergadert eens per maand om nevenactiviteiten te verzinnen en in te vullen.

Is aanwezig bij activiteiten (en de afterparty’s!).

Vervult een taak binnen de redactie, zoals kopijmeester, wedstrijdmeester, pr-redacteur of penningmeester.

Studeert.

Is gezellig, denkt creatief en heeft veel ideeën en (een beetje) humor :).

Wij bieden:

Literaire hoogstandjes en dieptepunten. Je leert en krijgt de ruimte om je mening te vormen en onderbouwen.

Een groot literair netwerk in Nijmegen en omstreken.

Flauwe én scherpe woordgrapjes.

Gin-tonics, groene wodka-smoothies en andere alcoholische versnaperingen op zijn tijd.

Kennis van het produceren van een tijdschrift – van voor tot achter – en werkervaring als redacteur en organisator van evenementen.

Een opspringend hart en tintelende vingertjes?

Solliciteren kan door uiterlijk 12 januari een korte motivatiebrief en een recent cv op te sturen naar redactie@opruweplanken.nl. Vragen mogen uiteraard ook naar dit adres.