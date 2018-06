We blikken terug op een fantastische campusdichterverkiezing! Op 5 juni bezochten we het nieuwe theater C op de Radboud Universiteit, om samen met Cultuur op de Campus en De Nieuwe Oost Wintertuin een nieuwe campusdichter te kiezen.

Het begon met het afscheid van oud-campusdichter Sander Bisselink, die voor de gelegenheid een gedicht had geschreven. O nee, hij had het toevallig die middag geschreven, maar wat paste het goed. Hierna kregen we college van PhD-kandidaat Roel Smeets over poëzie in de openbare ruimte. Ook dat paste weer verdacht goed bij de avond.

Voor de strijd om de titel tussen de drie geselecteerde kandidaten losbarstte, werd de jury voorgesteld. Van linksboven naar rechtsonder: Stadsdichter Amal Karam, campusdichter 2016-2017 Merel van Slobbe, programmamaker bij De Nieuwe Oost Wintertuin Myrna Eppings en tot slot kersvers redactielid bij Op Ruwe Planken Tom Verstappen. Alright, alle formaliteiten gehad, nu over tot de strijd!

Drie totáál verschillende dichtstijlen werden op het podium getoond: van strenge vormregels tot spoken word, en van gedichten over liefde tot gedichten over haat. Wat de kandidaten gemeen hadden: ieder studeert aan de Radboud Universiteit en wilde de nieuwe campusdichter worden.

De strijd werd gestreden door Pieter Theunissen (linksboven), Thom Oudshoorn (rechtsboven) en Lev Avitan (hieronder). De winnaar van de avond en daarmee de nieuwe campusdichter 2018-2019 is Lev Avitan!

Op de rechterfoto zien we Lev met de presentatrice van de avond: nachtburgemeester Angela Verkuijlen.

In het volgende fotoverslag zie je wat we tijdens het juryoverleg deden: we presenteerden ORP 17.2: het Niemandsland!