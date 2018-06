Op 5 juni verkozen wij niet alleen een nieuwe campusdichter, we presenteerden ook het nieuwste ORP-nummer! 17.2: Het Niemandsland.

Terwijl de jury zich afzonderde voor het beraad, klommen wij op het podium om ons nieuwste nummer te presenteren. De presentatie lag in de handen van hoofdredacteur Laurens van de Linde, geassisteerd door nieuw ORP-lid Jurrian Kooiman (rechts).

Het thema van het nieuwste nummer is Het Niemandsland, en het nummer dient wel in dat thema gepresenteerd te worden.

We speelden landjepik met een Twisterspel en vragen over niemands land. Een kleine selectie:

Wie was de tweede man o p de maan? Buzz Aldrin

In welke drie landen hebben de inwoners dezelfde naam als het land? Polen, Zweden en Filipijnen

Waar kennen we het beroemde woestijnland ‘Bumbly Bazaar’ van? Rollercoaster Tycoon

Bij elk goed antwoord, werd er gedraaid aan het Twisterrad. Bij een fout antwoord, moesten de landjepikkers in de soms wel erg hinderlijke houdingen blijven staan.

Uiteindelijk bleef Lesley over, en werd hij tot koning van Niemandsland gekroond. Voor heel even dan, want ja, het is immers Niemands land.

Het nieuwste nummer ligt nu in de boekhandel én is natuurlijk te koop in onze onlinewinkel! Klik hier om er meteen te komen.

Met bijdragen van: Alan Moss, Bert Struyvé, Max Hermens, Nils Lommerde, Martine van der Reijden, Nikki Ikani, Niels Raaijmakers, Wout Waanders, Michiel Cox, Geert Simonis, Richard Nobbe, Nick Roumimper, Pieter van de Walle, Anne van der Heijden

Omslag: Joris Moore