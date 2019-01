‘De moeder de vrouw’, dat is het thema van de Boekenweek 2019. Eén van de kritieken: een vrouw is zoveel meer dan moeder. Onze opvatting: een moeder is zoveel meer dan vrouw. Op Ruwe Planken vraagt je een brief te schrijven aan degene of datgene wat jij wel als moeder zou willen hebben, of eerder in jouw leven als moeder had willen hebben.

Verwerk je jeugdtrauma’s of moedercomplex, schrijf je idolen aan of richt je tot de moederlozen. Kies je voor scifi, autofictie of een moederromaneske brief, wordt het een ode of een spijtbetuiging? Eén moeder, misschien wel twee? De moeder in jouw brief mag iedereen zijn, mag zelfs álles zijn.

Enige beperking: de brief mag maximaal 600 woorden zijn, op te sturen naar: wedstrijd@opruweplanken.nl vóór 15 februari 2019.

Er zijn grootse prijzen te winnen, die binnenkort bekend worden gemaakt. Hou daarvoor onze Facebookpagina in de gaten. De top drie draagt voor op Nijmeegs Boekenfeest, in de Boekenweek: 23 maart 2019.

Wedstrijd: Ik heb hier een brief voor mijn moeder

Wat: Schrijf een brief aan iemand die of iets dat je graag als moeder had willen hebben.

Deadline: 15 februari 2019

Prijsuitreiking: Nijmeegs Boekenfeest (23 maart 2019)

Regels: klik hier voor het reglement