Literair festival Nieuwe Types voorziet je de hele maand maart online van nieuwe literatuur! Geniet van podcasts, interviews, films, wandelingen, schrijversgesprekken en nog veel meer. En met de speciale festivalpakketten haal je het festivalgevoel gewoon in huis. Kijk op nieuwetypes.nl voor het hele programma en meer info.

Voor literair festival Nieuwe Types is De Nieuwe Oost | Wintertuin op zoek naar tekstuele én visuele bijdragen voor onze Losbladige Notulen. Ben jij één van de Nieuwe Types en nog niet gedebuteerd? Maak dan een tekst en/of beeld in een genre naar keuze en creëer iets dat alleen jij zou kunnen maken. De deadline is 17 maart. Kijk op nieuwetypes.nl voor alle info.