Wat is losser dan vast maar vaster dan los? Wat is verbindend én verdelend, hechtend én samenvoegend, oeroud én bruikbaar?

Het is ons nieuwe ORP Jubileumnummer 20.2 met het thema……. ;

Ben je ook zo ontzettend enthousiast over de komst van dit nieuwe nummer en wil je je korte verhaal of poëzie insturen? De deadline voor proza is op 4 april en voor poëzie op 9 april, dus zet die alvast in je agenda! Op https://www.opruweplanken.nl/kopij-insturen/ vind je alle details; we kijken uit naar je inzending!