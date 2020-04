Meestal lukt het ons als redactie best goed om te communiceren. Onderling, en met externen, digitaal of in real life. Maar we zijn ook een stel warhoofden, die wel eens wat vergeten, een berichtje naar een verkeerde persoon sturen of onbewust iets beloven dat ze vervolgens niet nakomen. In vergaderingen dwalen we regelmatig af en bespreken we van alles, heel boeiend, maar komen we niet echt tot de kern. Niet de meest effectieve manier van praten, maar het maakt ons wel creatief, grappig, gezellig, verrassend. Net als het broekzakgesprek – ons nieuwe thema.

We dagen je uit om na te denken over manieren van communiceren – virtueel, getypt, geschreven, gesproken, digitaal of op straat. Over wat je onbewust uitstraalt, of wat er zich onder je neus afspeelt zonder dat je het doorhebt. En daar biedt de huidige situatie genoeg inspiratie voor, denken we zo.

Bang om je de komende weken binnen te gaan vervelen? Goed nieuws: in april zijn onze deadlines, kun je daarna de spanning uitzitten tot je in mei hoort of je geplaatst bent en daarna stuiterend van enthousiasme door je tuin dansen, wachtend op het nummer dat begin juni verschijnt. Of dat digitaal of fysiek gebeurt laten we nog even in het midden. Hoe we dat communiceren ook.

Deadlines liggen op 24 april voor proza en 1 mei voor poëzie. Alle voorwaarden vind je hier.