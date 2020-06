De allereerste pubquiz van Boyband, de literaire boyband! In zestig zenuwslopende minuten wordt je kennis getest van boeken, schrijvers en taaltrivia. Een semi-literaire, multi-muzikale glamourquiz met onbegrijpelijke vragen, maar doodeenvoudige antwoorden.

Sluit samen met De Literaire Boyband het schrijfseizoen af met deze pubquiz in boyband-stijl, met zwoele blikken, danspasjes en een overdosis glitter. De mannen van BOYBAND, ’s lands allereerste schrijversboyband, vuren hun vragen af op twee teams in de studio, een zestigkoppig publiek in de zaal en de rest van Nederland via de livestream. Vorm een team met je vrienden en schrijf je in! Want iedereen gaat naar huis met levenslang leesplezier en misschien zelfs andere onevenaarbare prijzen.

Kijk op maandag 13 juli tussen 20u en 21u naar ONGEKNIPT, onder de genadeloze leiding van Martin Rombouts, Koen Frijns, Wout Waanders, Laurens Van de Linde en Jelko Arts.

MEEDOEN THUIS?

Geen probleem! Vorm een team met je vrienden en zorg dat je op maandag 13 juli om 20:00u klaar zit voor de livestream, die in dit evenement gedeeld wordt. Hier worden ook de online antwoord-formulieren gedeeld.

MEEDOEN IN DE STUDIO?

Nog beter! De livestream wordt opgenomen voor een live publiek in Lindenberg Nijmegen, door de helden van Great Things. Kaarten koop je via https://www.delindenberg.com/theater/literaire-boyband/

ORGANISATIE

In handen van Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen, met Bibliotheek Gelderland Zuid, Dekker v.d. Vegt boekverkopers, De Nieuwe Oost Wintertuin, Op Ruwe Planken, Onbederf’lijk Vers, Faculteit der Letteren Cultuur op de Campus en Poëziecentrum Nederland en mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Gemeente Nijmegen.