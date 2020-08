Ben jij een verhalenverteller van 16 jaar of ouder? Doe dan mee aan de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd! Schrijf, film of componeer jouw verhaal met het thema ‘Opstaan’ in het Nederlands of Engels en maak kans op de hoofdprijs van € 10.000. Zorg ervoor dat je inzending niet langer is dan 375 woorden of 3 minuten én vóór 31 augustus is ingestuurd. Kijk voor het reglement en meer info op https://bit.ly/ILFUverhaal.

Beeld © Anna van Kooij