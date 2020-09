Wat is weerbarstig maar ook breekbaar, doorschijnend maar niet poreus? Wat is duurzaam, weers- en hittebestendig en kan oneindig veel vormen aannemen?

Wil jij in ons jubileumnummer staan met je ruwste kortverhaal of je breekbaarste poëzie? Zorg dan dat je vóór 18 oktober (proza) of vóór 25 oktober (poëzie) je tekst stuurt naar kopij@ruweplanken.nl!