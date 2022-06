Nieuwe campusdichter gezocht!

Stromen lyrische zinnen zomaar jouw gedachten binnen? 🖌 Ben je goed in woordspeling, zoeken jouw teksten de diepte op of schrijf je juist symbolisch en abstract? Wat het ook is, als jouw brein volzit met poëzie en je dit ook nog eens op papier kan zetten, dan zoeken we jou! 🤩 Wil jij met jouw poëzie mensen laten lachen, laten nadenken of raken in hun diepste zijn, schrijf je dan nu in voor de jaarlijkse Campusdichterverkiezing! Wellicht zijn jouw poëtische hersenspinsels dan volgend jaar wel op en rond de campus te vinden!

De deadline staat dit jaar op 27 mei 2022! Stuur vóór die datum drie gedichten, een motivatie en wat informatie over jezelf naar bestuur@codc.nl.

Vergeet ook niet om woensdagavond 8 juni vrij te houden in je agenda. Dan is namelijk de finale waar drie door de organisatie gekozen finalisten hun werk zullen voordragen voor jury en publiek!

Wat doet de campusdichter?

De campusdichter van de Radboud Universiteit is een jaar lang hét literaire gezicht van de campus. Deze persoon voorziet de campus van gewild en ongewild literair commentaar en dicht over het Nijmeegse studenten- en campusleven en bijbehorende onderwerpen. Als campusdichter treed je op; denk aan voordrachten, festivals en literaire avonden zowel op de campus als in de stad. Ook kun je door verschillende partijen gevraagd worden voor optredens. Denk hierbij aan de programmering voor de Poëzieweek van Cultuur op de Campus of een optreden op het Wintertuinfestival.

De campusdichterverkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door Cultuur op de Campus, Wintertuin en literair tijdschrift Op Ruwe Planken.