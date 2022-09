Allemaal instappen! Op Ruwe Planken 22.1 gaat op reis

Allemaal instappen! ORP 22.1 gaat op reis!

Waarheen? Dat mag je zelf bepalen, want zoals de Chinese filosoof Confucius vond dat de weg zelf je bestemming is, zo hebben wij als redactie deze keer het thema ‘daluren’ voor je ingepakt. Dus beste denkbeeldige reiziger, gaan we met de benenwagen of neem je ons per luchtschip mee naar Een en Ander? Voer je ons tussen eb en vloed of liever recht door zee? Doorkruis je met ons diepe dalen of drijf je ons met jouw tekst juist op of naar de spits? Ook dichter bij huis een wasje draaien tijdens het avondtarief vinden we net zo goed afwisselend. Al gaan we links of rechts, van A naar B of van stufi naar AOW, laat ons in daluren leggen met jouw inzending(en), want jij bent onze gids!

Let wel op, uiterlijk vrijdag 7 oktober willen we weer terug zijn met jouw proza- en/of poëziesouvenirs op zak, die je kunt opsturen naar kopij @ opruweplanken . nl. Hoe je het beste kunt reizen tijdens de daluren, kun je hier vinden. Goeie reis!

Zoals altijd is het thema van ons nummer ter inspiratie en niet verplicht.