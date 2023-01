Orponauten gezocht voor Op Ruwe Planken 22.2 ‘👽’

Hallo daar! Aarde aan auteurs, over!

Een team van astronomen heeft een nieuw hemellichaam ontdekt! Dit rechthoekige object, dat ๐Ÿ‘ฝ is gedoopt, ligt 22.2 ORP (omniversal ronnaparsecs) van de ๐ŸŒ vandaan en heeft de merkwaardige eigenschap dat het wel bestaat, maar nog geen materie lijkt te bevatten. De redactie van Op Ruwe Planken is zeer gefascineerd door dit wereldvreemde verschijnsel en zoekt voor het nieuwe nummer, met als thema ๐Ÿ‘ฝ, daarom naar ๐Ÿ“๐Ÿ“ die anders zijn dan anders om in een ๐Ÿš€ daarheen te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over sterrenstelsels hier ver, ver vandaan, maar ook over het unheimische gevoel dichter bij ๐Ÿ . Schrijf over ufo’s of UAPโ€™s of kom met een nieuw soort dichtvorm die niet van deze wereld is.

Uiterlijk 1 februari 2023 willen we jouw inzending(en) binnen hebben voor lancering. Vindt meer informatie hier.