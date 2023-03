O(r)p zoek naar: de nieuwe boekenweekauteur

PODIUMPLEKKEN VOL! Meld je zeker nog aan om te komen luisteren (& te zien of je nog spontaan kan voordragen)

De Boekenweek staat voor de deur en speciaal voor die gelegenheid organiseert Op Ruwe Planken hun allereerste OrPEN PODIUM! 🎤 Die vindt plaats op donderdag 16 maart in onze thuisbasis Nijmegen bij café ’t Haantje. We starten om 20.30, inloop is vanaf 20:00.

Heb jij iets liggen dat je wil delen met de wereld? Gedichten, kort verhaal, spoken word, theatraal monoloog? Claim die microfoon en pak je 5 minutes of fame!

We hebben een beperkt aantal podiummomenten te vergeven, dus laat het ons weten als je nu al zeker bent dat je iets voor wil dragen, dan reserveren we een tijdslot voor je.

Hoe meer literatuur, hoe beter! Daarom is het mogelijk om ter plekke nog te bepalen of jij ook in de spotlight wil staan. Dan krijg je 2 minuten voordrachttijd in plaats van 5.

Natuurlijk is verder iedereen van harte welkom om gewoon te komen luisteren en hard te applaudisseren. Trommel je vrienden, familie, en literaire kring op en vier met ons de Boekenweek!

🎟️ Entree is gratis! Meld je wel even aan via dit formulier, zodat wij weten op hoeveel bezoekers en voordragers we kunnen rekenen.