Tijd voor avontuur! Welk verleden vertel jij?

In de waan van vandaag de dag is de verleiding groot alsmaar door te gaan, maar wat als je juist terugkijkt en teruggaat in de tijd? Toen de wereld nog te ontdekken viel, toen verhalen nog een kwestie van jagen en verzamelen waren, toen poëzie nog pruiken had. Neem ons mee op Romeinse veldtochten of naar middeleeuwse landerijen. Breng ons in alle steden en staten of verbeeld voor ons de alternatieve historie van een absoluut vorst. Of het nu werelds, huiselijk, canoniek of onderbelicht is, laat ons zien dat jouw tekst op stoomkracht kan draaien!

ORP 23.2 gaat daarom de geschiedenisboeken in als ‘Avonturiers’. Wat je moet inpakken, is hier te vinden. Wacht niet te lang, uiterlijk zondag 10 maart moet jouw kopijavontuur ten einde zijn. Dus sta op en ga op pad: de tijd is daar, het avontuur roept!